MartiniPlaza gaat weer beginnen

Nieuws:

Door: Redactie

Vrijdag 21 augustus om 10.00 uur wordt het programma van MartiniPlaza Theater

aangekondigd. Dit theater ligt in de achtertuin van Haren en trekt ook veel Harenaars naar het podium.

Bezoekers kunnen vanaf dat morgen kaarten reserveren en kopen voor het

programma in het najaar via www.martiniplaza.nl.

Het theaterprogramma

Het theaterprogramma in het najaar bestaat veelal uit gloednieuwe voorstellingen van bekende namen

en gezelschappen. Een veelzijdig en verrassend programma voor jong en oud. In aangepaste vorm in

verband met het coronavirus. Binnenkort volgt een aankondiging voor het kerstprogramma.