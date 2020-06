Mijmeringen over deze vreemde periode

Nieuws:

Door: Redactie

Door Sjoertje Kremer

Zonnestralen als nooit tevoren bij het opstaan in de ochtend

Een ochtend zoals altijd of toch niet?

Nee, het is anders, de thuiszorg komt niet meer langs

De zorgen om besmetting zijn te groot

Een gezin met twee chronisch zieke zoons

De jongens al maandenlang thuis zonder bezoek

De noodzakelijke boodschappen doen is niet meer leuk

Wel een mondkapje en handschoenen of toch niet

Hoest er iemand, kom je binnen de afstand?, snel weer naar huis.

Een onbekende vijand die langzaam aan dichterbij komt

Komt het binnen, gaat het aan ons voorbij?

Vrienden van, familie van, de vijand komt steeds nader

Maar het Noorden heeft een kans gekregen

Zuidelijke Provincies overkwam het, ze kregen de kans niet

Wij kennen de vijand nog niet, we hebben nog geluk

Ook opa en oma, ze hebben een tuin, ik zie ze nog op afstand

De jongens echter niet, ze blijven in huis

Gelukkig is er in deze tijd internet en online les

We hebben altijd zorgen maar nu…..

Komen ze de deur wel weer uit, kunnen ze ooit weer naar hun opleiding?

Hoe lang gaat het duren?

Een zoon heeft besloten weer enkele dagen naar zijn stagebedrijf te gaan

Eng, een risico, maar wat zijn anders de metale gevolgen?

Depressie en angst overkomt me, ik heb het niet altijd in de hand

Manlief al lange tijd ziek thuis…… was het de bekende druppel?

Corona