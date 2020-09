Monument in de berm van de Rijksstraatweg moet jonge snelheidsduivels waarschuwen

Door: Redactie

In de berm van de Rijksstraatweg, nabij stadion Esserberg te Haren, wordt sinds 8 maart een gedenkteken in stand gehouden door jonge vrienden van Ramon Smid en Tim van der Vinne. Deze twee jonge automobilisten verongelukten op die plaats. Beiden overleefden de klap, die zij met een Audi tegen een boom maakten, niet.

In Haren de Krant van september vertelt één van de vrienden waarom zij dit monument belangrijk vinden en willen behouden. Het moet een ‘reminder’ worden voor jonge automobilisten, die er een sport van maken om met ongekend hoge snelheid door bebouwde kommen te rijden. De omgekomen jongens deden dat ook en hebben dit met hun leven moeten bekopen. De vriendengroep zegt door het ongeluk tot inkeer te zijn gekomen. “Sinds 8 maart geen agressief rijgedrag meer voor mij”, zegt één van hen. “Absurd hard rijden is er niet meer bij. Met dit gedenkteken willen we andere jongeren waarschuwen: dit kan er gebeuren.” Volgens de vriend was Ramon, die de auto bestuurde, een goede chauffeur. Maar toch ging het mis, met fataal gevolg.

De krant verschijnt 23-25 september. In het artikel gaat de gemeente in op de vraag of zo’n monumentje wordt gedoogd.