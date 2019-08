Nieuw blad van historische vereniging Old Go Haren verschenen

Nieuws:

Door: Redactie

De eerste editie van 2019 van Harens Old Goud, het verenigingsblad van Old Go, is uit. Het blad is voor het eerst geheel uitgevoerd in kleur en voorzien van een los inlegvel, de Toponymenkaart van Haren. Met interessante artikelen zoals: “Harm Schutter, kruidenier in hart en nieren”, “Straat en veldnamen in Oosterhaar”, “Het verdrietige lot van Dineke Cohen die zes dagen voor de bevrijding is bezweken” en “Lotgevallen van de familie Rotman”.

Losse nummers zijn voor € 4,- te koop bij boekhandel Boomker, boekhandel Bruna, benzinestation Total Winterwerp, Orchideëenkwekerij Reinhart, Zorgboerderij Mikkelhorst en bij Old Go.