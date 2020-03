Nieuwe aangescherpte maatregelen 27 maart 2020

Nieuws:

Door: Redactie

Bron: RTV Noord

In de aangescherpte noodverordening staat onder meer het verbod op groepsvorming. Het is verboden om met drie of meer personen in de openbare ruimte te zijn, zonder dat er anderhalve meter afstand wordt gehouden tussen de personen.

Het verbod geldt niet voor mensen die in hetzelfde huis wonen of samenspelende kinderen onder de twaalf jaar.

Huwelijken en begrafenissen

Voor huwelijken en begrafenissen worden ook uitzonderingen gemaakt. Daar mogen maximaal dertig personen bij aanwezig zijn, maar er moet wel anderhalve meter afstand worden gehouden.

Boetes uitschrijven

De gemeente, buitengewoon opsporingsambtenaren en de politie zijn belast met de handhaving. Zij kunnen nu daadwerkelijk boetes uitschrijven als iemand zich niet aan de regels houdt.

Met het uitschrijven van boetes wil de Veiligheidsregio Groningen zo lang mogelijk wachten om zo het draagvlak voor de maatregelen te behouden. ‘Wij blijven vooral inzetten op het aanspreken en overtuigen van mensen’, aldus een woordvoerder.

Campings

Donderdagavond werd al duidelijk dat er in Noord-Nederland een andere regeling geldt ten opzichte van de rest van het land als het gaat om campings. In Groningen, Drenthe en Friesland worden de toilet-, was- en douchevoorzieningen allemaal gesloten.

De drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s vinden het risico te groot dat het op die plekken niet lukt om anderhalve meter afstand te houden. Het verbod geldt voor vakantieparken, campings, kampeerterreinen, kleinschalige kampeervelden en jachthavens.