Nieuwe kookkracht in eetcafé De Herberg. Tom Albers is de nieuwe chef-kok.

Nieuws:

Door: Redactie

De heropening van eetcafé De Herberg na de gedwongen sluiting wegens de crisis heeft voor eigenaar Paul Heikens extra glans gekregen. In de keuken staat nu chef-kok Tom Albers (foto) aan ‘de kachel’ (fornuis). Heikens zegt dat daarmee de kaart van het eetcafé naar een hoger niveau is getild.

Heikens: “Tom Albers is voormalig chef van Eetcafé Schuitendiep, dat de afgelopen jaren altijd in de top 3 heeft gestaan van Iens (TheFork) en Tripadvisor. Tom heeft de vrije hand gekregen om de laagdrempelige kaart op een hoger niveau te brengen zonder dat het prijsniveau omhoog zou schieten. Dat is volgens de gasten gelukt. In de korte tijd dat de zaak nu weer geopend is heeft De Herberg er nieuwe fans bij gekregen.”



Heikens moet erkennen, dat het bezoekersaantal nog niet terug is op het niveau van voor de crisis, maar heeft er vertrouwen in, dat dit zal bijtrekken. Hij wijst er op dat De Herberg (net als andere horeca in Haren) zich goed heeft aangepast aan de 1,5 m-regels.