Nieuwe politiechef kent in Haren iedere straat en brandgang

Door: Redactie

“Ik ben opgegroeid in Oosterhaar. Ik was vroeger elke dag buiten met mijn vrienden”, zegt de nieuwe politiechef van Groningen-Zuid. “Bij de skatebaan of in het dorp. En we hebben bijvoorbeeld het jeugdhonk aan de Mellenssteeg opgericht.” Carien Koopmans vindt het geweldig dat ze nu werkt in Haren, het dorp waar ze naar eigen zeggen zowat elke straat en brandgang kent. Haar werkgebied strekt zich uit van Hoogkerk en Vinkhuizen, via Groningen-Zuid en Haren naar de omliggende dorpen, industrie aan de Oostkant van de stad en Meerstad. “Als je mijn gebied op de kaart tekent, ontstaat een soort smiley”, zegt ze met een veelzeggende smile. Wie is zij en hoe ziet zij haar taak?

Digitale wijkagent

Op de achterzijde van haar telefoon zit een sticker: ’Vrouwen bij de politie laten duidelijk hun sporen na’. Met daarbij een gestileerde lippenstift. “Ik vind dat de politie een weerspiegeling moet zijn van de samenleving en daar horen vrouwen, verschillende achtergronden en verschillende culturen bij ”, zegt ze. “Met een divers samengesteld korps begrijp je de samenleving beter en krijg je meer informatie.” Dat laatste raakt aan haar belangrijkste vuistregel: de politie moet contacten hebben tot in de haarvaten van de samenleving om deze optimaal te kunnen bedienen. “Daarom gaan we in mijn werkgebied starten met twee nieuwe wijkagenten met de focus op het web. Die kennen de weg op het internet en gaan ook online contacten aan met mensen in de samenleving. Je zult ze ook tegenkomen op social media. Niet anoniem.” Volgens Koopmans wordt dit geen vervanger van persoonlijke contacten. “Integendeel”, zegt ze. “Het gaat elkaar versterken. Wij willen optimaal verbinden met de inwoners.”