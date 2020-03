Ongezonden Mededeling: Kinderen krijgen les over crypto in Zuid Korea

Door: Redactie

Wanneer je aan kinderen vraagt wat Bitcoin is zal de kans groot zijn dat ze wel enig idee hebben wat het is, maar de kans is klein dat ze ook de techniek achter de munt begrijpen. In Zuid Korea zal dit binnenkort anders zijn. Hier zijn ze op dit moment namelijk bezig om de kinderen al bij te scholen omtrent de techniek achter diverse soorten crypto projecten, waaronder natuurlijk de Blockchain. Dit is een goed teken dat Bitcoin steeds meer mainstream wordt. Hier zullen we je in dit artikel eens even wat meer over laten zien!

Crypto les op school

Een vernieuwd platform voor leermiddelen dat gericht is op het stimuleren van ondernemerschap bij leerlingen van de basisschool en de middelbare school in Seoul leert kinderen hoe ze digitale crypto valuta kunnen gebruiken in het kader van online crowdfunding incentives. Het platform, dat op 16 maart live ging, heeft als doel “jonge ondernemers” bij te scholen. Dit platform zal op scholen in het hele land worden gebruikt om kinderen van 16 jaar en jonger te leren hoe ze moeten ondernemen. Het platform heet Yeep en is mede ontwikkeld door het Ministerie van Onderwijs.

Het maakt gebruik van een digitale valuta met de naam yeep (“blad” in het Koreaans). Studenten worden aan de gang gezet met het ontwikkelen van bedrijfsideeën die betrekking hebben op het creëren en op de markt brengen van nieuwe innovaties of diensten. Deze kunnen ze vervolgens op een landelijke marktplaats kunnen plaatsen. Op dit platform zijn alle diensten en projecten te vinden die de leerlingen hebben gemaakt. Zie het een beetje als een grote beurs waar de leerlingen hun projecten aan de man kunnen brengen. Op dit moment zijn er al ontzettend veel verschillende projecten terug te vinden die men kan vinden op het platform.

Beloning tijdens het leren

Ze worden beloond met yeep tokens en uitgenodigd om te “investeren” in “crowdfunded” projecten van andere leerlingen via de marktplaats. Door de leerlingen te steunen kunnen de munten weer gebruikt worden om bepaalde verbeteringen door te voeren in de diensten. Er lijken ook elementen van decentralisatie te zijn opgenomen:

Naarmate meer investeerders betrokken raken bij projecten, kunnen deelnemers verbeteringen en veranderingen voorstellen of aanvragen. Hoewel de munten natuurlijk geen echte waarde marktwaarde hebben is het wel leuk om te zien dat deze ontwikkeling wordt doorgevoerd. Zuid Korea is op dit moment misschien wel het land waar het meeste wordt gedaan op het gebied van cryptovaluta. Talloze projecten zijn begonnen vanuit deze bekende plek. Niet voor niets dat het wordt gezien als een van de meest moderne landen van dit moment.

Crypto wordt langzaam mainstream

Het zal nog wel even duren, maar Bitcoin en crypto in het algemeen is echt hard bezig om steeds meer mainstream te volgen. Zuid Korea is natuurlijk niet het enige land wat zich bezighoudt met de ontwikkelingen rondom deze bijzondere techniek. Landen als China en Rusland proberen ook steeds meer om crypto terug te laten komen in het onderwijs en om meer mensen in aanraking te laten komen met de techniek.