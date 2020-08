‘Onhandig spandoek’ Molenweg is verwijderd

Door: Redactie

In opdracht van Ondernemend Haren is het spandoek met een verwarrende verwijzing naar een ‘parkeerplaats Molenweg’ verwijderd. Dat gebeurde na een publicatie op deze homepage. Het spandoek leek te verwijzen naar een particuliere parkeerplaats. Binnenkort wordt het spandoek op de juiste plek gehangen en zal verwijzen naar het Haderaplein.

Uit de reacties op het forum valt af te leiden dat veel mensen denken dat ‘alles’ wat er in het centrum gebeurt ook te maken heeft met Ondernemend Haren. Dat is niet helemaal juist. De bloembakken en het ‘Rondje Haren’ zijn gerealiseerd door het Dorpsfonds Haren, een stichting die geld beheert om te besteden aan de marketing van Haren. Ondernemend Haren houdt zich meer bezig met samenwerkingsverbanden, activiteiten en contact met de gemeente. Hot item is nu het parkeerbeleid.

Foto: het spandoek dat intussen is verwijderd.