Ontwerpwedstrijd voor neusmond-masker: aanmelden kan tot 3 augustus, inzenden tot 9 augustus

Door: Redactie

De Harense arts-microbioloog Edwina Doting (49) is supporter en jurylid van de ontwerpwedstrijd, die is bedacht door kunstenares Xandra Donders van XD-Art Projects. Creatieve mensen kunnen zich uitleven op het ontwerp van neusmondkapjes, die inmiddels symbool staan voor de Coronacrisis waarmee de wereld worstelt. Het is niet direct de bedoeling dat de kapjes functioneel zijn. Originaliteit lijkt een belangrijker criterium. Xandra Donders zegt dat zij met de wedstrijd vooral wil communiceren over mogelijke nut en noodzaak van de neusmond-kapjes.

De mondneusmaskers mogen van allerlei materiaal gemaakt worden en elke omvang hebben. Maak van het masker een foto. De wedstrijd is een samenwerking van XD-Art Projects, Groninger Museum, UMCG en Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Aanmelden kan tot 3 augustus. Inzenden van een goede foto met het ontwerp kan tot en met 9 augustus (naar xd.artprojects@gmail.com). De jury bestaat uit dr. Edwina Doting, arts-microbioloog UMCG / RUG (voorzitter), Sander Daams, Hoofd Educatie Groninger Museum en Xandra Donders, kunstenaar/projectorganisator XD-Art Projects. Men kiest op 11 augustus de winnaars. Deze worden op 12 augustus bekend gemaakt via de websites van het Groninger Museum, XD-Art Projects en social media. De beste drie foto’s worden getoond in het atelier van het Groninger Museum vanaf vrijdag 14 augustus. Daarnaast worden zij gepubliceerd op de facebookpagina’s van het Groninger Museum, UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen en XD-Art Projects.

Zie ook https://www.xd-artprojects.nl/