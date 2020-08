Onverwachte ‘waterpret’ door gesprongen waterleiding Onnerweg

Door: Redactie

Vrijdag in de vroege ochtend is een lek ontstaan in een waterleiding langs de Onnerweg in Haren. Een passant merkte het om 8.00 uur op en werd door de politie naar de gemeente verwezen. Uiteindelijk werd het Waterbedrijf Groningen gealarmeerd, die om 8.40 uur arriveerde.

Het was de monteur direct duidelijk. Dit was niet simpel op te lossen. Er zal gegraven moeten worden om het lek op te sporen. Het asfalt van het voetpad werd door het water opgetild, dus er was behoorlijk druk van onderen. Intussen kwamen kinderen uit de buurt in hun zwembroek naar de waterplas en werd van de nood een deugd gemaakt: waterpret in de zomerzon.

Foto’s: 112Groningen / Haren de Krant