Dakloze Calimero heeft een laptop nodig: wie weet raad? Update: Laptop is er!

Door: Redactie

Update 9 augustus: Het onderstaande bericht van 8 augustus bevat een oproep. De krant wilde bemiddelen in een laptop voor de dakloze Ronald alias Calimero. Binnen enkele uren na de oproep meldden zich enkele personen die gezamenlijk de kosten wilden dragen voor de aanschaf van een nieuwe laptop. Expert Haren levert de laptop in dit speciale geval voor inkoopsprijs. Intussen is Ronald op de hoogte. Hij is erg blij, omdat hij zich nu kan wijden aan zijn passie: schrijven.

————–

Wie heeft een (oude) functionerende laptop over? Wie wil eventueel een gebruikte laptop schenken aan de dakloze Calimero, die dit voorjaar op de voorpagina prijkte van Haren de Krant? Dat is de vraag waar dit bericht om draait. Hieronder een toelichting op dit opmerkelijke verzoek. De foto boven toont Ronald (links) met een andere prominemte ex-dakloze, Erwin. Zo stonden zij in de krant.

Wie is Calimero?

Calimero is de nickname van Ronald (37). De redactie ontmoette hem in februari in Groningen en schreef beknopt zijn levensverhaal op in een artikel. Calimero werd geboren als FAS-baby (alcohol in het bloed, omdat zijn moeder dronk tijdens de zwangerschap). Zijn levenspad was grillig, vooral toen hij op zijn 20e geen dak meer boven het hoofd had en ging zwerven in de stad. Hij was o.a. verslaafd aan alcohol en tijdens het interview dronk hij doorlopend bier, zoals anderen koffiedrinken. Hij bedelde zijn geld bij elkaar en kreeg een zwerversuitkering.

Ronald’s strijd

In het interview gaf Ronald aan dat hij een punt wilde zetten achter zijn daklozenbestaan. Hij had zich aangemeld voor een afkickprogramma in Dordrecht. Op 1 mei stapte hij op de trein om Groningen en zijn periode van zeventien jaar zwerven achter zich te laten. Het gaat inmiddels goed met hem. Hij ziet er goed uit en is sinds 1 mei ‘clean’. Hij zet zich 100% in om de poging te doen slagen. Via What’s App houdt hij de redactie op de hoogte.

Columns en boek

Ronald heeft twee passies: muziek en schrijven. Voor onze krant gaat hij enkele columns schrijven over zijn ervaringen als verslaafde dakloze. Dat is zijn begin van (mogelijk) een nieuwe manier om inkomen te gaan verwerven: schrijven. Hij wil ook een boek gaan schrijven met zijn levensverhaal. In dat boek zal hij ook beschrijven hoe hij tot geloof is gekomen en hoe dat geloof hem nu houvast biedt om te herstellen van zeventien jaar op straat.

Laptop nodig

Op dit moment (in de kliniek) schrijft hij alles nog met de hand. Dat wordt steeds lastiger. Daarom liet hij weten te willen sparen voor een laptop. Dat kan nog wel even duren, want hij zit ook in de schuldsanering. De grootste schulden ontstonden door onbetaalde boetes wegens drinken in de openbare ruimte of wildplassen. Zijn behoefte aan een laptop zien wij als een onderdeel van zijn weg naar het rechte pad en een geregeld leven. Ronald moet kunnen schrijven. Daarom deze oproep.

OPROEP

Wie heeft een functionerende laptop over of onder het stof in de kast liggen? Wie wil Ronald op weg helpen met zijn schrijven door hem een laptop ter beschikking te stellen? Mail de redactie, dan kunnen wij erin bemiddelen dat de laptop naar Dordrecht wordt gestuurd.

Mail: redactie@harendekrant.nl

Foto onder: Ronald leidt op initiatief van Haren de Krant mensen rond in zijn dakloze leven. Hier was hij nog verslaafd en zwierf door de stad. Dit was april 2019.

Foto onder: herboren, knokkend voor herstel.