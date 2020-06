Op 1 juli gaat Stichting Ouderenvervoer Haren weer rijden. Lees de voorwaarden hier.

Door: Redactie

Stichting Vervoer voor Ouderen Haren gaat (als er niks tussenkomt) op 1 juli aanstaande weer rijden. Dit gebeurt onder een aantal beperkende voorwaarden en met strikte inachtneming van de voorschriften van het RIVM.

De belangrijkste regels op een rij:

Er zal vooralsnog alléén gereden worden met de bus en de retourauto, welke voorzien zijn van een afscheiding tussen chauffeur en klant.

Er zal alléén naar medische en paramedische bestemmingen, kappers en verpleeghuizen gereden worden (dus géén boodschappenritten! )

Er zal tot nader bericht uitsluitend op werkdagen gereden worden (maandag t/m vrijdag).

Er zal slechts één persoon per rit vervoerd kunnen worden, met indien noodzakelijk een begeleider.

De klant moet zelf, zonder hulp en ondersteuning van de chauffeur, in- en uit kunnen stappen.

Vervoer geschiedt uitsluitend tegen gepaste contante betaling in enveloppe (géén stempelen).

Vanaf 1 juli is voor informatie en reserveringen ook het vertrouwde telefoonnummer weer te bereiken, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur: 06 – 23 10 77 53