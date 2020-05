Op 5 mei klonk ook in Haren ‘We ‘ll meet again’

Nieuws:

Door: Redactie

Op initiatief van cultureel Groningen (SPOT) werd in de hele regio op 5 mei het beroemde hoopvolle lied ‘We’ll meet again’, groot gemaakt door Vera Lynn, gespeeld en gezongen.

Aan de Nieuwlandsweg in Haren liepen straatgenoten naar buiten om mee te doen en hielden daarbij de 1,5 meter afstand van elkaar. Bewoner Jetske Tammeling noemde het een ‘klein lokaal bevrijdingsfestival’. Die typering is raak. In deze tijd van angst voor het virus wordt lokaliteit belangrijker.