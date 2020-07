Op station Haren is het eeuwig 15.04 uur. Wie gaat de klok repareren?

Door: Redactie

De stationsklok van Haren geeft een verkeerd signaal af. Alsof de tijd in Haren stilstaat. Sinds enkele maanden staat de klok op 15.04 uur.

Terwijl in Haren de tijd allerminst is blijven stilstaan bleef het op het Stationsplein 15.04 uur. Wie zou dit moeten herstellen? We hebben navraag gedaan bij ProRail en we zaten direct aan het goede adres. Een woordvoerder laten weten dat de stationsklok valt onder hun verantwoordelijkheid. Kennelijk heeft half Haren gedacht dat er wel een melding gedaan zou zijn over de defecte klok, maar dat bleek niet het geval. Dan wordt er dus ook niets gerepareerd.

ProRail heeft toegezegd de klok te gaan inspecteren en indien nodig te repareren.