Originele inzendingen ontwerpwedstrijd mondneusmaskers

Door: Redactie

De ontwerpwedstrijd mondneusmasker was een project geïnitieerd door XD-Art Projects, in samenwerking met het Groninger Museum, het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. In Haren was de arts-microbioloog Edwina Doting (49), werkzaam in het UMCG, betrokken bij de wedstrijd en ze zat in de jury.

De jury bestaande uit dr. Edwina Doting, arts-microbioloog UMCG / RUG (voorzitter), Sander Daams, Hoofd Educatie Groninger Museum en Xandra Donders, kunstenaar/projectorganisator XD-Art Projects, hebben op 11 augustus uit de 66 inzendingen de volgende 3 winnaars gekozen:

Jeanet Metselaar

Marc Paulusma (foto)

Gea Vermeulen en Marieke Kort-Postmus

Verder zijn er tien eervolle vermeldingen uitgekozen.

De drie foto’s van de winnende mondneusmaskers zijn samen met de tien eervolle vermeldingen op de website van www.xd-artprojects.nl te zien.

Bij de jurering van de ingezonden foto’s van de mondneusmaskers werd gekeken naar:

Creativiteit, inventiviteit en originaliteit van het product als geheel