Oud-huisarts Jaap Starreveld overleden

Door: Redactie

Vooral ouderen Harenaars zullen moeten slikken bij het bericht: Jaap Starreveld uit Haren is op 23 april overleden. Hij was 76 jaar oud.

Starreveld, geboren in Amsterdam, was in Haren huisarts van 1973 tot 2004. Aimabel, bescheiden en begripvol. Daarnaast was hij jarenlang lid van het Capriccio Clarinet Orchestra in Haren, waarmee hij ook optrad in de regio. De gewaardeerde huisarts kampte vele jaren met gezondheidsproblemen.

De uitvaart heeft plaatsgevonden op 26 april.