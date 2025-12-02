Oud papieropbrengst steunt Oekraïne en Ethiopië

Door: Redactie

Met substantiële bijdragen steunt Stichting Oud Papier Haren deze periode projecten in Oekraïne en Ethiopië die mensen ten goede komen.

Voor de besteding van de opbrengst van het oud papier dat de Stichting Oud Papier Haren (STOPA) maandelijks inzamelt, mocht de diaconie van de Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen de afgelopen periode de doelen bepalen. Gekozen werd voor Stichting de Leeuw Kyiv en Stichting ZOA (foto). Beide stichtingen worden gesteund met een bedrag van 1.500 euro.

Stichting de Leeuw Kyiv ondersteunt de bevolking in getroffen gebieden in Oekraïne met hulpgoederen als bedden, waterfilters, vervoersmiddelen en aggregaten. De symbolische overhandiging van een cheque vond plaats tijdens een benefietavond voor Oekraïne in dorpshuis De Groenenberg in Glimmen. Een tweede cheque was er voor stichting ZOA, een organisatie voor noodhulp en wederopbouw in crisisgebieden. In Ethiopië verspreidt de stichting kooktoestellen waarmee de bevolking om op een milieuvriendelijke kan koken met ter plaatse gemaakte briketten. Er hoeft daardoor minder hout gekapt te worden, en minder houtkap betekent minder bodem-erosie.

Waar komen die financiële middelen vandaan? Elke laatste zaterdag van de maand kunt u uw oud papier tussen 9:00 en 12:00 uur brengen bij de container aan de Meidoornlaan in Glimmen.

Elke vrijdag (hele dag) en zaterdagochtend (9-12 uur) kan dat in Haren aan het eind van de Beatrixlaan. De opbrengst komt ten goede aan wisselende doelen die mensen ten goede komen. Met hulp van veel vrijwilligers wil St. Oud Papier Haren zich blijven inzetten voor diverse doelen. Als inwoner van Haren of Glimmen kunt u hieraan bijdragen door uw oud papier te blijven brengen.