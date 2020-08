Oud-schooldirecteur Alice Duursma: “Mijn top-down aanpak was effectief”

Door: Redactie

Na achttien jaar als directeur nam Alice Duursma (62) afscheid van de Sint Nicolaasschool in Haren. “Toen ik in 2002 kwam was het al een prima school”, zegt ze. “Nu ik vertrek is het een ‘excellente’ school.” Zij doelt op het predicaat dat de school van de Inspectie van het Onderwijs verwierf. Duursma noemt het resultaat van haar beleid een succes, maar geeft ook ruiterlijk toe dat het tijd was om te gaan. “Mijn stijl van leidinggeven past niet meer zo goed bij de nieuwe generaties onderwijspersoneel én ouders”, zegt ze.

In Haren de Krant van 26 augustus kijkt zij terug en geeft haar visie op het omgaan met de jeugd van nu. Met name gaat het ook over de rol van ouders op scholen. De krant wordt verspreid van 26-28 augustus.



foto: Alice Duursma begint straks haar eigen adviesbureau…