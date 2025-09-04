Ouderen en internetfraude

Nieuws:

Door: Redactie

Oplichters vinden steeds nieuwe manieren om mensen te misleiden. Gebiedsteam Haren, politie en WIJ Groningen organiseren daarom bijeenkomsten over het herkennen van online oplichting. Vanwege de grote belangstelling heeft men nieuwe bijeenkomsten toegevoegd. De bijeenkomsten zijn speciaal voor senioren, duren ongeveer 1,5 uur en zijn geheel gratis. Aanmelden kan via e-mail of telefoonnummer 06 55 46 56 40.

Data:

15 september, 14:00-16:00, De Hoeksteen, Noordlaren

23 september, 14:00-16:00, De Groenenberg, Glimmen

25 september, 14:00-16:00, Mellenshorst, Oosterhaar Haren

29 september, 14:30-16:30, De Tiehof, Onnen (nieuw)

6 oktober, 13:00-15:00: Clockhuys, Haren (vol)

13 oktober, 14:00-16:00: Clockhuys, Haren (nieuw)