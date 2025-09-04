Nieuws:
Ouderen en internetfraude
Oplichters vinden steeds nieuwe manieren om mensen te misleiden. Gebiedsteam Haren, politie en WIJ Groningen organiseren daarom bijeenkomsten over het herkennen van online oplichting. Vanwege de grote belangstelling heeft men nieuwe bijeenkomsten toegevoegd. De bijeenkomsten zijn speciaal voor senioren, duren ongeveer 1,5 uur en zijn geheel gratis. Aanmelden kan via e-mail of telefoonnummer 06 55 46 56 40.
Data:
15 september, 14:00-16:00, De Hoeksteen, Noordlaren
23 september, 14:00-16:00, De Groenenberg, Glimmen
25 september, 14:00-16:00, Mellenshorst, Oosterhaar Haren
29 september, 14:30-16:30, De Tiehof, Onnen (nieuw)
6 oktober, 13:00-15:00: Clockhuys, Haren (vol)
13 oktober, 14:00-16:00: Clockhuys, Haren (nieuw)
