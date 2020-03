Peter Petersenschool Haren bereidt eventuele sluiting wegens C-crisis voor

Nieuws:

Door: Redactie

De Peter Petersenschool in Haren volgt nog steeds de richtlijnen van de regering en heeft nog geen sluiting van de school aangekondigd. Maar op haar website preludeert de schooldirectie wel op een aanstaande voorlopige sluiting.

Men heeft inmiddels thuis-werk voor kinderen klaargelegd in pakketjes, die maandag door ouders opgehaald kunnen worden. Men zegt: “Afgelopen vrijdag is er voor alle kinderen in leerjaar 3 t/m 8 werk klaar gelegd dat bij afwezigheid van een kind of bij schoolsluiting opgehaald kan worden. daarnaast is via het online-programma Gynzy voor alle kinderen aanvullend digitaal werk klaargezet. Indien nodig zullen we jullie de handleiding en inloggegevens toe sturen. Ouders van kinderen die ziek zijn of preventief thuis worden gehouden kunnen dit pakketje maandag al ophalen op school. Het ligt klaar op de tafel van het betreffende kind. Indien de scholen open blijven hebben we een aantal aanvullende maatregelen genomen om het onderwijs zo veel mogelijk draaiende te houden. Aangezien ook verkouden of zieke leerkrachten thuis moeten blijven, voorzien we een aantal problemen om alle groepen te blijven bemensen. Uiteraard geldt het reguliere vervangingsprotocol, maar indien nodig worden ook onderwijsassistenten, intern begeleiders en directie ingezet bij het opvangen en lesgeven aan aanwezige kinderen.”