Piloten en stewardessen KLM helpen in Hortus Haren

Door: Redactie

Medewerkers van de KLM, die vanwege covid-19 noodgedwongen niet kunnen werken, verrichten via Blauw Helpt sinds kort vrijwilligerswerk in Haren. De Hortus in Haren maakt deze zomer ook van hun diensten gebruik.

Zo kan het dus gebeuren dat bezoekers bij de receptie worden verwelkomd door piloten of stewardessen. Ditmaal vliegen de KLM’ers hun gasten niet naar verre oorden, maar verlenen ze hen toegang tot bijzondere tuinen, zoals de Chinese tuin en de rotstuin. En zo bezorgen ze de Hortusbezoekers toch een exotische ervaring. De Hortus is ontzettend blij met de extra ondersteuning van Blauw Helpt, want alleen al in de maand juli kwamen ruim 6000 mensen genieten van het groen, de beeldenexpo ’10 jaar kunst in de Hortus’ en diverse andere activiteiten.