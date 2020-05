Pim Albronda verkoopt zijn Bruna-winkel in Haren

Door: Redactie

Na veertien jaar vindt Pim Albronda het tijd voor een andere koers in zijn werkende leven. Hij heeft de Bruna in Haren verkocht aan het hoofdkantoor. “Dat zij de winkel zelf voortzetten vind ik een compliment, want ze vinden dat Haren het prima doet”, zegt Albronda. Hij nam de Bruna in 2006 over.

Pim Albronda was geen doorsnee-zetbaas van een landelijke keten. Enerzijds was hij echt de eigenaar van deze vestiging en anderzijds wilde hij zich werkelijk verbinden aan het dorp Haren. Ook al woont hij hier niet, hij is jarenlang nauw betrokken geweest bij de intocht-commissie Sinterklaas, waar hij zich heeft ingezet voor professionalisering van dit jaarlijkse evenement.

Een paar jaar geleden startte Pim Albronda ook een groothandel in uiteenlopende artikelen en die heeft hij naar eigen zeggen inmiddels prima aan de loop. “Ik ben ondernemer, ik wil altijd in beweging zijn. Op pad zijn en zo. Daarom vond ik het goed om nu de knoop door te hakken en de zaak te verkopen.” Vandaag heeft Pim zijn medewerkers ingelicht. Hij verwacht dat het hoofdkantoor van Bruna de zaak eerst zelf voortzet, maar sluit niet uit dat men de winkel later aan een ondernemer zal verkopen.

Mede-eigenaar is Paul, de broer van Pim. Die richt zich vanaf nu op zijn Bruna in Assen. De officiële overdracht van de winkel in Haren is 13 juli.