Plasticloos boodschappen doen in Haren?

Door: Redactie

Kun je in Haren eten en drinken kopen zonder overtollige (plastic) verpakkingen? Met die vraag gingen we bij vier Harense winkels langs. Hoe staan deze ondernemers tegenover dit onderwerp? Wat doen ze om overtollige verpakkingen te vermijden?

Er hangt een verandering in de lucht als het gaat om het gedrag van de consument. Groenteman Erik Berends (foto): “Heel duidelijk. Mensen vinden het fijn dat ze bij ons veel producten los kunnen kopen. Die gaan gewoon los in hun eigen tas en dan zeggen ze: fijn, geen onnodige verpakking.” Berends zegt inmiddels een reductie van 60% aan overbodige verpakkingen te hebben bereikt.

“Ik ontmoedig het gebruik van plastic zakjes”, zegt Berends.”Maar eigenlijk is dat niet nodig. De mensen willen zelf geen onnodige verpakkingen meer. Ik vind dat het milieu iets is van de winkelier, maar ook van de consument. Die zou zich kunnen afvragen: ‘hoe ga ik hiermee om?’ Vraag je in alle winkels om een plastic tasje of neem je zelf een tasje mee van huis?” Berends verstrekt (gratis) papieren zakken. Toch kan hij zich nog geen ‘plasticloze winkel’ noemen: “De VWA stelt wel eisen en ik merk dat ik nog niet kan zonder plastic bakjes voor de maaltijden. Ik heb papier getest, maar dat wordt zacht. Mijn streven is: over twee jaar plasticarm!”

Nog een paar ervaringen:

Banketbakkerij Rodenburg.

Daniëlle Heerema zou wel zonder plastic willen, maar haar producten lenen zich er niet altijd voor. Ze zegt: “Omdat we met producten werken die vers gehouden moeten worden kunnen we er niet omheen plastic te blijven gebruiken. Wel is onze leverancier van verpakkingen altijd op zoek naar duurzame producten die makkelijk te recyclen zijn. De plastic tassen zijn normaal gesproken helemaal uit onze winkel verbannen en gebruiken we de gerecyclede kartonnen tassen. We proberen klanten aan te sporen eigen tassen te gebruiken, en anders te hergebruiken.”

Astoria

Gert Bruns zegt: “We gebruiken al veel papieren verpakkingsmaterialen papieren bestekzakjes, milieuvriendelijke servetten, tasjes en catering dozen. Maar ook plastic statiegeldflessen die hergebruikt worden. Er is wat ons betreft voor een paar soorten verpakking nog geen goed alternatief. Zodra dat er is gaan wij ertoe over om een totaal milieuvriendelijk bedrijf te zijn. Erg belangrijk voor ons nageslacht.”

Ekoplaza

Henk Vos zegt: “Wij gebruiken alleen nog plastic als er geen alternatief aanwezig is. Alle Ekoplaza-verpakkingen zijn al van zetmeel gemaakt.” Verder vertelt Vos dat de AGF-bakjes gemaakt zijn van het afval van rijstplantages (rijststro). dat levert Aziatische rijstboeren extra omzet op en ze zijn composteerbaar. Groenten worden verpakt in biologisch afbreekbaar folie. Verder verkoopt men zoveel mogelijk losse producten. Waar dat niet kan levert men ze in papieren zakken en biologisch afbreekbare plastic zakjes. Henk Vos: “Wij geven dus geen plastic mee, wél hebben we in de passage een bol staan waar mensen hun gebruikte plastic in kunnen doen voor hergebruik.

Foto: Erik Berends wil ‘plastic-arm worden’