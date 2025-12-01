Politie onderzoekt mogelijke vuurwerkbomaanslag

Door: Redactie

Was het een aanslag met explosieven op de woning aan de Emmalaan die zaterdagavond 29 november laat (rond 23.35 uur) werd getroffen door een vuurwerkbom? Buurtbewoners schrokken hevig van de extreme knal en ze zagen vuur door de lucht vliegen in de richting van der Hadewijchstraat. De woning werd beschadigd, maar er zijn geen gewonden gevallen. Mocht dit de moedwillige actie zijn waar het op lijkt, dan gaat dit in de richting van een strafbaar feit. Misschien zelfs poging tot doodslag.

Politie, brandweer en ambulance waren er zaterdag snel bij en de Emmalaan kleurde blauw. De politie is een onderzoek gestart naar de dader(s). Naar wij op straat horen weet de politie wel ongeveer in welke hoek men deze dader(s) moet zoeken. De hulp van getuigen is daarbij nodig. ” We doen onderzoek naar de toedracht en achtergrond van de explosie. Zo bekijken we of er gebruik is gemaakt van zwaar vuurwerk.” Meer mededelingen doet de politie niet over het incident.

Getuigen of andere tipgevers worden verzocht te bellen met 0800-6070 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.