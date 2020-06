Politie overweegt meer informatie te verstrekken over vermiste Harenaar

Nieuws:

Door: Redactie

Deze krant heeft bij de politie vragen gesteld over de vermissing van de Harense jongen (14). Waarom wordt geen foto van de jongen getoond en waarom wordt geen informatie verstrekt over zijn naam en de omstandigheden (en locatie) waar hij het laatst is gezien woensdagavond 20.45 uur.

De politie heeft begrip voor deze vraag en zegt in overleg te zijn met de ouders van de vermiste jongen. Die moeten toestemming geven om dergelijke gegevens te publiceren. We volgen de zaak.