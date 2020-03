Positieve samenleving: Bezorgdienst Harense winkels gestart – “Samen zijn wij Haren” – Maak er gebruik van!

Door: Redactie

De stichting Shared Spaces Haren (die de Harense samenleving hechter wil maken) is vandaag begonnen met een prachtig en nuttig project: een bezorgdienst voor belangrijke boodschappen van Harense winkeliers. Het zal in de crisis een uitkomst zijn. Jochem de Josselin de Jong is één van de drijvende krachten achter dit plan. Vanaf maandag 23 maart kunnen mensen producten veilig laten thuiszorgen. Dat gebeurt met bakfietsen, die beschikbaar zijn gesteld door Begeman Retro Food uit Zuidbroek. De bezorgdienst is in enkele dagen opgezet vanuit het kantoor van voormalige drukkerij Niemeijer (foto) aan de Kerkstraat 21 in Haren. Daar ontstaat nu een klein distributiecentrum. Meer informatie over de stichting: zie www.sharedspacesharen.nl.

Hieronder leest u informatie over de service. Er staat een oproep in aan winkeliers om zich aan te sluiten. Voorts zijn er nog vrijwilligers nodig!

Wat is het plan?

Voorlopig gaan twee bakfietsen met gezonde (vrijwillige) koeriers op pad in Haren. Ze maken dagelijks twee rondes:

Ronde 1: 9.00-11.00 uur

Ronde 2: 18.00-20.00 uur

Wie bij de deelnemende winkels bestelt, krijgt de producten zonder bijkomende kosten thuisbezorgd (zie spelregels). Bij de start zijn er al deelnemende winkeliers. Fietsenwinkel Jaap Glastra heeft aangeboden de bakfietsen altijd rijdend te houden en gratis te repareren. Het kan zijn dat bij succes extra bakfietsen van particulieren worden gevraagd.

Welke winkels doen mee met deze actie?

1.Beans & Grapes, Haren

2.EkoPlaza, Haren

3.Baboffel Speelgoed, Haren

4.By Marlieke Mode, Haren

5.Cosmé Lifestyle, Haren

6.Parfumerie Douglas, Haren

(deze lijst zal hopelijk gaan groeien)

Wie voor 15.00 uur bestelt, kan de producten dezelfde avond al in huis hebben. Lees verder onder de foto.

Welke producten worden er bezorgd?

Alle handzame producten, maar beslist géén warme maaltijden en ook geen dieren. Het gaat vooral om producten die je NIET door de supermarkten kunt laten bezorgen. Als u bestelt bij de deelnemende winkeliers, zit u goed.

Kunnen winkels zich aansluiten bij deze tijdelijke service?

Ja, ze kunnen een mail sturen aan join@sharedspacesharen.nl

Dan ontvangen ze de spelregels en kunnen ze direct hun klanten blijven leveren. Kern van de zaak is dat de winkeliers hun klanten wijzen op de bezorgservice. Via social media en de website van Haren de Krant wordt bekendheid gegeven aan de bezorgservice.

Kan er ook worden bezorgd als de regering winkels verplicht laat sluiten?

De initiatiefnemers gaan ervan uit dat de bezorgservice dan gewoon kan doorgaan.

Spelregels van de bezorgservice

– Wij hanteren geen minimale stuks. Dit is iets wat bij u en de winkelier ligt.

– Wij bezorgen geen dagelijkse boodschappen van de supermarkt

– Wij bezorgen tussen 09.00 – 11.00 uur en tussen 18.00 – 20.00 uur.

– Artikelen moeten een uur voor vertrek door de winkeliers bij ons worden afgeleverd

Waarom gratis?

Jochem: “Waarom niet! In tijden als deze moeten we elkaar steunen! Wij willen op deze manier ons steentje bijdragen aan de samenleving in Haren.”

Aflevering (manier van afgeven)

– Onze bezorgers zetten de goederen voor de deur en vragen ter controle een foto van u te maken met de goederen. Deze worden niet verspreid en enkel als bewijs bewaard.

– Wij bieden pakketten geen twee keer aan. Houdt u hier rekening mee.

Koeriers

Jochem: “De koeriers worden iedere dag gecontroleerd op de gezondheid. Is iemand verkouden of heeft griep verschijnselen zal hij/zij niet uw koerier zijn.

Ook hebben onze koeriers uit veiligheidsoverweging handschoenen aan en zullen contact ten allen tijden vermelden.”

Hulp kunnen ze gebruiken

Jochem zegt: “Ook wij kunnen hulp gebruiken. We zijn zo min mogelijk als groep bij elkaar maar we kunnen altijd mensen gebruiken die willen helpen.”

Social Media

Logistiek

Verspreiding folders

Aansluiten van winkeliers etc

Ook kunnen we koeriers gebruiken!

Meehelpen of als winkel willen helpen?

Mail even naar join@sharedspacesharen.nl of bel met Jannick 06-57660817 of Jochem 06-43028468

Het bestuur van de stichting bestaat uit Jochem de Josselin de Jong, Jannick Plantinga en Joost van Driessche.

Met man en macht wordt er door vrijwilligers gewerkt aan dit project.