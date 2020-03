Positieve samenleving: Doorgeefwinkel zet producten buiten, 24 maart gratis op te halen

Nieuws:

Door: Redactie

De doorgeefwinkel van Nina Keun is gevestigd in (voorheen) OBS de Linde aan de Hertenlaan in Haren.

Nina zal vandaag, dinsdag 24 maart van 11.00-15.00 uur een aantal producten uit haar winkel buiten plaatsen. Het gaat om boeken, puzzels en sjaals (die aan het hek worden gehangen) die gratis meegenomen kunnen worden om deze vreemde dagen prettiger door te komen.

Uiteraard doet Nina een klemmend beroep op iedereen om de 1,5 meter afstand in acht te nemen.