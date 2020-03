Positieve samenleving: G-voetbal vv Gorecht collecteert digitaal met ‘tik een euro’

Door: Redactie

Van 29 maart t/m 4 april 2020 is de landelijke collecteweek van het Fonds Gehandicapten Sport.

Deze instantie zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken. Vv Gorecht weet uit ervaring hoe belangrijk het sporten is voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking daarom zet men zich in om te gaan collecteren. Door de huidige omstandigheden kunnen de collectanten niet bij u aan de deur komen.

Daarom heeft vv Gorecht samen met het Fonds Gehandicapten Sport bedacht om digitaal bij u ‘langs te komen’ met een eenvoudige vraag: Tik ’n Euro.

Een klein bedrag kan namelijk al een groot verschil maken.

Hoe?

Scan hieronder de QR-code en vul elk gewenst bedrag in.

Meer informatie: Mail aan gvoetbal@vvgorecht.nl of https://www.vvgorecht.nl/g-voetbal