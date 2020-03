Positieve samenleving: Lieve berichtjes voor bewoners Zonnehof

Door: Redactie

Ook bewoners van de Zonnehof in Haren worden niet vergeten. Familie en buurtgenoten proberen op creatieve manieren contact te leggen met bewoners, die nu geen bezoek mogen ontvangen en de deur niet uitgaan.

Alida van de Riet, vrijwilligerscoördinator bij de NNCZ: “Afgelopen zondag stond de familie van een echtpaar met een spandoek aan de Vondellaan. Opa woont normaal gesproken alleen in het woonzorgcentrum, maar oma heeft zich vrijdag voor 10 uur aangemeld om ook in het woonzorgcentrum te verblijven, zodat ze samen met haar man kan zijn tijdens deze crisis.

Bestuurder Roeli Mossel van de NNCZ; ‘Het is prachtig om te zien dat er zo veel mensen zijn die zich in zetten voor anderen. Prachtige tekeningen, bloemen en andere acties steunen nu mensen die kwetsbaar zijn en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Iedereen die zich inzet: hartelijk bedankt!’

Deze acties sluiten mooi aan op een actie die is gestart in alle vestigingen van de NNCZ. Met iedereen die wil aanhaken, worden creatieve ‘kus’sens gemaakt. Buurtbewoners, vrijwilligers, bewoners en medewerkers haken samen decoratieve kussens die we schenken aan bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Haakt u ook aan? Alle informatie is te lezen op de website www.nncz.nl.

Heeft u zelf een actie als steuntje in de rug? Neemt u dan contact op met de afdeling communicatie van de NNCZ via communicatie@nncz.nl. Samen met u kijken we naar wat mogelijk en verantwoord is. We zien uit naar uw initiatief.