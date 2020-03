Positieve samenleving: Minipodium op hoogwerker bij zorginstellingen, ook in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Een bijwerking van het coronavirus is positiviteit en hart voor elkaar. De symptomen zien we momenteel iedere dag, ook in Haren. Marc Roelaarts en zijn band treden zaterdag op voor een aantal zorginstellingen, ook in Haren. Ze krijgen hulp van bedrijven, die ervoor zorgen dat zij op een minipodium op een hoogte van vijf meter langs de gevels kunnen opstijgen.

Marc Roelaarts, zanger van de band Ten Speed: “Ik werk bij Hartingbank als planner, dus ik heb veel met zorg te maken. Als hobby speel ik al dertig jaar in bands en onze optredens liggen nu natuurlijk helemaal stil. Het leek me daarom een goed idee om iets te doen voor zorginstellingen. Ik plaatste een oproep op Facebook en de reacties stroomden binnen. We gaan het nu gewoon doen zaterdag!” Roelaarts krijgt hulp van twee andere bandleden: Mandy Nijboer en Jaap Velema.

De band speelt liedjes uit de jaren 50 tot 70. Ze worden begeleid door een geluidsband op de grond. Marc: “Ik denk dat we op ongeveer vijf meter hoogte gaan spelen, dan kunnen de mensen van de hogere verdiepingen ons goed zien en horen. We hopen natuurlijk dat de ramen open gaan, zodat we ook interactie met het publiek krijgen.”

Om hun minipodium te kunnen laten opstijgen, krijgen ze hulp van een paar bedrijven: Gjaltema Steigerbouw, Bultena Verhuur (beiden uit Groningen), Siesling (Eelde) en SteigerRent (Haren).

Tijdplan

Maartenshof achterzijde 10.30 u

Heijmanshof tuinzijde 11.45 u

Heijmanshof zijkant 12.30 u

Noorderbrug hoofdingang 13.30 u

De Brink Helpman 14.45 u

De Dilgt (De Cirkel) 15.45 u

Leyhoeve 1 17.15u

Leyhoeve 2 18.00 u

Leyhoeve 3 18.45 u

Harense lokale loyaliteit!

Een filmpje, met liefde gemaakt door We Shoot It uit Haren, gaat vandaag in première. Een filmpje namens ondernemers en organisaties in Haren, gericht aan alle inwoners en mede-ondernemers. Met rechte rug en lokale loyaliteit gaan we sterker uit deze crisis komen dan we hadden gedacht.

Kijk hier naar de videoboodschap: https://youtu.be/yum1XrunnVc