Positieve samenleving: Woonborg verraste huurders Gorechthoeve op 5 mei

Door: Redactie

Tijdens deze coronatijd deelt woningcorporatie Woonborg af en toe een verrassing uit om mensen een hart onder de riem te steken.

Soms is dat met muziek, een puzzelactie en soms is dat met een traktatie. Op Bevrijdingsdag gingen medewerkers van Woonborg langs bij de Gorechthoeve aan de Rijksstraatweg in Haren. Ze hadden een kleinigheid bij zich voor alle bewoners. De zon verschafte het tafereel een extra feestelijk tintje en er werd met een opgewekte lach gereageerd op de attentie.

Voor de lezers met goede ogen: de ballonnen en slingers zijn in de foto gemonteerd. De snoepjes zijn echt!