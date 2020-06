Prijs Postcodeloterij in postcodegebied 9750 te Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Het is geen kanjer, maar wel een bericht waar Harenaars blij van worden. Deelnemers van de Postcodeloterij in het gebied 9750 in Haren winnen per lot een shoptegoed van 50 euro in de vorm van cadeaukaarten. Deze zijn te besteden bij winkels in Haren, die zijn aangesloten bij de betreffende cadeaukaarten-systemen.

Winnaars krijgen ook de mogelijkheid hun prijs te schenken aan de Voedselbank. De Postcodeloterij laat weten, dat men juist in deze tijd prijzen beschikbaar stelt, die de lokale economie├źn ondersteunen. Ondernemers in Haren die zich nu nog willen aansluiten bij de cadeaukaarten-actie van de Postcodeloterij kunnen even kijken op www.postcodeloterij.nl/lokaleondernemers