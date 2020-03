Programma 75 jaar vrijheid (Haren) in april en mei (onder voorbehoud)

Nieuws:

Door: Redactie

HERDENKEN MOET! VIEREN MAG!

Een samenwerkingsverband van de Culturele Raad Haren, het 4 mei comité Haren, de Oranjevereniging Oranje Nassau, Colour and Garden, Ondernemend Haren en Dorpsbelangen Onnen organiseert een gevarieerd programma in het kader van 75 jaar vrijheid. In de maanden april en mei kan het publiek kennismaken met een veelheid aan activiteiten rond herdenken en vieren van het einde van WO II.

Overzicht ( voor meer informatie: zie bij de kalender op deze site; wijzigingen voorbehouden).