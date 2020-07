Repair Café blijft repareren, ook tijdens Corona-beperkingen

Nieuws:

Door: Redactie

Het Repair Café komt met een tussentijdse oplossing voor het repareren in Coronatijden. Een aantal reparateurs wil een beperkt aantal reparaties thuis doen met aangepaste spelregels.

De doelstelling van het Repair Café is het verlengen van de levensduur van elektrische apparatuur inclusief computers kleding , inclusief teddyberen en andere huishoudelijk artikelen die professionele reparateurs niet willen of niet kunnen herstellen. Om te voorkomen dat repareerbare spullen weggegooid worden in Coronatijden komt het Repair Café met een tussentijdse oplossing totdat het “normale” café hervat kan worden. Onder reparaties valt ook hulp met softwareproblemen , wat ook kan leiden tot het onnodig wegdoen van een ‘vastgelopen’ computer.

Normaal gesproken wordt de reparatie samen met de eigenaar uitgevoerd op het maandelijkse café. Dat is momenteel niet mogelijk met het in acht nemen van de Corona afstandsregels. In plaats daarvan komt er een tijdelijke mogelijkheid om de kapotte apparatuur bij een van de reparateurs thuis te brengen en weer op te halen als het nagekeken is.

Wie iets te repareren heeft kan zich aanmelden door een email te sturen aan repaircafeharen@gmail.com hierbij is een foto van het kledingstuk of het apparaat met de serienummerplaat en een omschrijving van het probleem zeer nuttig ter beoordeling van de reparatie.Er wordt door het Repair Café een schatting gemaakt van de kans dat het apparaat gerepareerd kan worden en met de eigenaar van het apparaat contact opgenomen om het reparatie verder af te handelen.