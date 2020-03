Ricardo Spaanstra roept op: stuur kaarten!

Nieuws:

Door: Redactie

Ricardo Spaanstra uit Glimmen is begaan met de mensen die lijden onder de maatregelen in de crisis.



Hij schrijft: “Het zijn momenteel donkere tijden in Haren en omstreken ivm het coronavirus. Jonge en oudere mensen die in ziekenhuizen vechten voor hun leven, zorgverleners die overuren draaien en ondernemers die verplicht hun zaak moeten dicht gooien.

Daarnaast hebben we te maken met een grote groep ouderen/kinderen die voorlopig geen tot weinig bezoek mogen ontvangen om hen te beschermen tegen het coronavirus. Mensen die elke week opnieuw uitkijken naar bezoek van familie en vrienden vallen ineens weg. Om de ouderen en kinderen in een zorginstelling in Haren in deze moeilijke tijd op te fleuren willen wij een actie opzetten om zoveel mogelijk kaarten, bloemen en tekeningen op te sturen naar:

Haren Visio De Heukelom Rijksstraatweg 286, 9752 CL

Dilgt zinnnlocatie. Dilgtweg 3, 9751 ND Haren

Westerholm Zorgcentrum. Irenelaan 1, 9752 LS Haren

Zonnehof woonzorgcentrum. Nesciolaan 115, 9752 HW Haren

Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen hier gehoor aan geven en vergeet ook niet de oudere mensen om uw heen in uw straat of andere zorginstellingen. Denk aan elkaar en help elkaar in deze tijden!”



We geven als redactie graag het podium aan deze sympathieke actie.