Rijksstraatweg krijgt nieuw asfalt

Nieuws:

Door: Redactie

Een deel van de Rijksstraatweg in Haren, tussen de Molenweg en de Emmalaan, is toe aan nieuw asfalt. Op maandag 31 augustus wordt gestart met de freeswerkzaamheden.

Deze werkzaamheden duren van 07.00 uur tot 14.00 uur. Na het frezen van het asfalt wordt de weg weer opengesteld voor het verkeer, met snelheidsbeperking. De aannemer zet zich in om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Toch zijn de freeswerkzaamheden in de straat goed te horen. Op dinsdag 1 september wordt om 7.00 uur de nieuwe asfaltlaag inclusief markering aangebracht. De verwachting is dat de weg vanaf 14.00 uur weer begaanbaar is.

Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleiding is met borden aangegeven. De winkels zijn bereikbaar. Laden en lossen is tijdens de freeswerkzaamheden op maandag 31 augustus wel mogelijk. Op dinsdag 1 september tijdens het asfalteren is laden en lossen aan de voorzijde van de winkels niet mogelijk.

Verwacht u problemen door deze werkzaamheden? Of heeft u vragen over deze informatie? Neem dan contact op met Ronald Rosman van de gemeente Groningen via telefoonnummer 14 050.