Rubriek Old Go: Zwanenhals Glimmen (juni 2020)

Door Old Go (historische vereniging in Haren)

Zwanenhals in Glimmen

In Glimmen is de naam Zwanenhals, vooral bij de ouderen, heel bekend. Het is een bosmeertje, poel of vijver.Zwanenhals ligt -voor wie het niet kent- in het Quintusbos. Het makkelijkst te vinden door tegenover Rijksstraatweg 50 het bos in te gaan.

Het bos is begin 19e eeuw aangelegd en genoemd naar eigenaar en advocaat Roelof Antonius Quintus, lid van een adellijke familie. Wilde je er wandelen dan had je een toegangskaart nodig die je kon kopen bij de boswachter aan het begin van de lange laan naar Huis te Glimmen. Al geruime tijd is het vrij wandelen. De poel, tegenwoordig vaak zonder water, ligt aan het eind van een brede sloot die door het weiland loopt vanaf Nieuwe Kampsteeg en ligt temidden van prachtige, ongeveer 150 jaar oude, respectabele eiken en beuken, geplant op heuvels van grond uit de vijver waarschijnlijk. Er liep zuidelijk een pad langs de vijver, dwars door de sloot die ‘s zomers vaak droog stond. Voor de nattere tijden was er ook een pad aangelegd aan de noordoostkant. De paden werden vroeger door boswachtersgezin Vrieling met behulp van vrienden aangeharkt. Vroeger kon je er ook schaatsen. Zwanenhals, de naam komt tenminste al begin 1900 voor, zal de naam van het weiland of de vorm van een sloot aan de zuidkant geweest zijn, dat heeft alles te maken met veldnamen, toponiemen. Het was voor de herkenning handig om percelen een naam te geven. De naam, zo te zien, zit hem niet in de vorm van de vijver. Hoe dit bosmeertje hier is ontstaan, is niet te achterhalen. Spontaan of was het een eendenkooi, zoals elders in het bos? Wie de vorm bekijkt ziet duidelijk twee vangarmen: westelijk en noordelijk. Het zijn korte, misschien niet afgemaakte of dichtgeslibde armen? De eenden konden vanuit de sloot naar het meertje gelokt worden en de kooikers dreven ze dan de vangarmen in.

Vreemd genoeg staat deze kooi niet op de kaart van eendenkooien. Onbekend, nooit geweest of niet erkend? Het is in elk geval een hele mooie plek om eens te gaan kijken!

Henk Bakker

