Samen pijn lijden. Blijk van hulde aan de pijlers onder de samenleving.

Door: Redactie

Samen pijn lijden!

Het Corona-virus, maar vooral het angstvirus, brengt onze geweldige samenleving even tot stilstand.

Laten we denkbeeldig de volgende mensen toejuichen als dank en blijk van waardering, omdat ze ons door deze crisis helpen:

*De regering, die haar leiderschap toont.

*Medici en wetenschappers, die het vaccin ontwikkelen.

*Personeel in de (ouderen)zorg, dat ons niet in de steek laat.

*Alle mensen in de vitale beroepen, die de samenleving draaiende houden.

*De burgers van dit land, die omzien naar kwetsbare mensen.

En laten we de bedrijven in Haren die acuut moesten sluiten en de winkels die voor ons gemak open blijven vooral steunen met onze klandizie. Want als zij omvallen zijn we straks weliswaar weer gezond, maar dan in een troosteloze woonomgeving!



Haren de Krant