Schrijf mee aan de jubileum-uitgave

Door: Redactie

Haren de Krant verscheen voor het eerst in juni 1995. We bestaan dus 25 jaar. We bieden met deze krant een podium aan initiatiefrijke Harenaars, een luisterend oor om mooie verhalen door te vertellen. En we duiden het nieuws. We vinden het een voorrecht om al zoveel jaren een 100% Harense krant voor u te maken. Om bij deze mijlpaal stil te staan roepen we lezers op om een bericht te schrijven voor de krant van juni.

Zo schrijft u mee:

1.Stuur uiterlijk 15 juni een stukje van maximaal 300 woorden (eventueel met foto).

2.Het stukje mag gaan over uw sportvereniging, een nieuwtje uit de straat, een kleurrijke buurman. Kortom: alles, zolang het maar met Haren te maken heeft (of Onnen, Glimmen, Noordlaren).

Ook een opiniestuk is welkom. Laat maar zien dat er een columnist in u schuilt.

Stuur uw bijdrage uiterlijk 15 juni aan: redactie@harendekrant.nl

We gaan zoveel mogelijk artikelen plaatsen in de krant, die 24 juni verschijnt.

Dank voor uw verhaal!

De redactie

Foto: de eerste uitgave van Haren de Krant in juni 1995. De opmaak werd nog letterlijk in elkaar ‘geplakt’. Toenmalig voorzitter van Koopcentrum Haren, Dik Homan, verrichtte de aftrap van de nieuwe krant, die nu haar 25-jarig bestaan beleeft.