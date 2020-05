Schrijver en fotograaf Laura Pool: “Voor jou”

Door: Redactie

Onverstoorbaar werkt Laura Pool (25) uit Glimmen aan haar ontwikkeling als mens, dichteres en fotograaf. Stap voor stap. Ze laat zich door niemand opjagen of afleiden. Op bladzijde één van haar dichtbundel reikt ze de lezer de hand: ‘Voor jou”.

(Foto Chanel Pleiter)

Juist doordat zij niet wil opvallen, valt zij op. In stilte verscheen onlangs haar eerste dichtbundel in een sobere en eigenzinnige vormgeving. “Zes en zestig gevoelsfragmenten uit het leven”, luidt de ondertitel. Het boekje ligt lekker in de hand en prettig in het hart. Wie is dat eigenlijk, die Laura? Die vraag kan ze zelf niet zomaar beantwoorden, omdat de ontdekking van zichzelf een doorlopend proces is. “Ik ben daarmee begonnen toen ik achttien was”, zegt ze. “Ik ging toen voor een stage naar Barcelona in het kader van mijn fotografie opleiding en bleef er twee jaar.”

Innerlijke vrijheid

In Barcelona kwam Laura Pool los van de patronen van haar jeugd in Glimmen, waar ze voetbalde, naar school ging en als puber haar creatieve bronnen ontdekte. Ze pelde zichzelf in die verre stad als het ware af en wilde wel eens weten welke Laura er zou overblijven als er geen ouderlijk huis of veilig dorp meer was. “Ik heb het ervaren als een reis naar mijn innerlijke vrijheid. Ik ben er gevormd en heb veel geleerd over het leven.” Na twee jaar terug in Nederland, en dan? Ze ging aan de slag in horecabedrijven in Scheveningen en Delft. Ze vond het ondernemerschap prachtig, maar commercieel is ze niet.

Stroom

Een stemmetje van binnen zei dat er iets anders op haar lag te wachten, iets dat te maken had met creativiteit en met de ‘omzetting’ van gevoelens naar woorden en beelden. Ze liet zich meevoeren op de stroom van haar intuïtie, zette een punt achter de horeca en richtte haar eenmanszaak op: Laura Pool (www.laurapool.info) “Ik schrijf gedichten om de lezer te raken. Om een luikje te openen, waarachter gevoelens liggen verborgen. Ik heb eigen gevoelens verpakt in woorden en als je ze uitpakt herken je misschien jezelf. Dan wordt het je duidelijk dat we meer met elkaar zijn verbonden dan ons verstand vaak denkt.” Met haar fotografie doet Laura hetzelfde. Door haar foto’s tilt ze een dekentje op, waarmee we in het dagelijkse leven vaak de pure schoonheid bedekken. Ze schrijft gedichten en fotografeert in opdracht. Een mooi cadeau-idee wellicht? Haar dichtbundel is te koop via haar website.

“Of ik mijn boterham ermee zal verdienen? Als je van ‘niets’ ‘iets’ kunt maken, waar zou ik me dan druk om maken?” Was getekend, Laura Pool.

*Op verzoek van de redactie schreef Laura een bemoedigend gedicht voor een inwoner van Haren, wiens ziekte door de samenleving niet wordt begrepen, waardoor hij zich in een pijnlijk isolement bevindt. Zij heeft hem dit gedicht geschonken. Het gedicht staat hieronder te lezen.

kun je begrijpen dat

er mensen zijn als ik

mensen die vallen

tussen wal en schip

voor mij een zoektocht

naar het hokje waar ik binnen pas

naar een naam voor de symptomen die ik had

maar waarvan niemand wist wat het was

jarenlang onbegrepen

vragen Onbeantwoord gebleven

fysiek en mentaal geleden

mijn klachten inmiddels een naam

was het met het zoeken nog niet gedaan

daar waar ik zat opgesloten op een plek

ver van mijn gewenste toekomst vandaan

wou zo niet langer doorgaan

het leven op deze manier voor mij

een uitzichtloos bestaan

vond uiteindelijk iemand met begrip

die buiten hokjes denken kan

mij mijn eigen plekje geeft

krijg zo weer grip op de toekomst

een gevoel dat er lang niet is geweest

toch lijkt de maatschappij

nog niet ingericht voor mensen zoals wij

voel ik me buiten de kaders van mijn huis

nog te vaak onbegrepen, niet thuis

kun je begrijpen dat er mensen zijn als ik

die gehoord en begrepen willen worden

juist door hen die staan aan wal of op ‘t schip

Laura Pool voor iemand in Haren (naam bij de redactie bekend)