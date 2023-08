Scooterrijder ten val bij perron station Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Een scooterrijder is hard ten val gekomen bij de trap van het station Haren. De jongeman is nagekeken door ambulancepersoneel en moest met nekklachten mee naar het ziekenhuis.

Het ligt voor de hand om een verband te zien met een eerder incident vanmiddag, waarbij een scooterrijder na een aanrijding aan de Dr. E.H. Ebelsweg was doorgereden. Maar het is niet duidelijk of het hier gaat om dezelfde scooterrijder.

Foto: 112Groningen/Haren de Krant