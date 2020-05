Scouting Look Wide Haren herdenkt de gevallenen voor vrijheid in filmpje

Nieuws:

Door: Redactie

De scouts van Look Wide in Haren leveren jaarlijks hun bijdrage aan de dodenherdenking op 4 mei aan de voet van de Dorpskerk. Nu de plechtigheden zijn geannuleerd wegens de crisis, hebben deze betrokken jongeren een andere manier bedacht om respect te tonen aan hen die vielen voor onze vrijheid.

Het is mooi hoe zij stellen zich nu meer dan anders bewust te zijn van hun vrijheid. Dat heeft te maken met de beperkingen die het virus aan ons oplegt. In het korte filmpje spreken scouts de kijker toe. Maar ze hijsen ook vlaggen halfstok en leggen zelfs bloemen bij het monument in Haren.

Origineel. Betrokken. En ondanks de bibberige beeldkwaliteit ook: puur. Kijk hieronder naar hun bijdrage.

https://www.youtube.com/watch?v=FZgKEdZBMWw