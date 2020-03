Slagerij Martin Dijk improviseert: vrijdag 10.00 uur start de verkoop weer

Door: Redactie

Hij moet net als alle ondernemers nu improviseren om zijn klanten te blijven bedienen: slager Martin Dijk aan de Kerkstraat in Haren. Maar bij hem is het geen Coronacrisis die hem parten speelt, maar de brand van 16 maart, die voor ‘tonnen’ aan rookschade heeft veroorzaakt. Vrijdag 27 maart rond 10.00 uur start hij de verkoop weer vanuit een marktwagen voor de deur.

“We moeten vandaag en morgen vroeg nog van alles regelen”, zegt Dijk. “Verpakkingsmateriaal en schalen moeten nog binnenkomen. En we gaan vrijdag om 7.00 uur hard aan het werk om het vlees te snijden en verkoopklaar te maken. De wagen krijgt nog stickers, we doen er alles aan om onze klanten ondanks alles producten van topkwaliteit te leveren.”

Dijk klinkt weer strijdbaar en vol passie voor zijn vak. Daar is het aan te danken dat Harense consument niet lang meer verstoken zal blijven van eersteklas vleesproducten. De brand op 16 maart heeft het pand weliswaar niet in de as gelegd, maar de rookschade maakte vrijwel de gehele inventaris waardeloos. Dijk spreekt van een schade van ‘enkele tonnen’. Over verzekeringspolissen heeft hij het eerst niet, want nu is hij druk met improviseren om de ‘slagerij op wielen’ vrijdag open te krijgen.

Vaste (en losse) klanten weten hopelijk vrijdag de weg naar de Kerkstraat weer te vinden.

Foto: Donderdag is de verkoopwagen gearriveerd in Haren. Met man en macht wordt geprobeerd deze winkel op wielen vrijdag 27 maart operationeel te krijgen.

Foto onder: de brand van 16 maart (foto 112Groningen/Haren de Krant)