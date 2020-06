Stadspartij en PVV aangebrand door bericht over uitstel brandweerkazerne Haren

Door: Redactie

Vorige week brachten we het nieuws, dat de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan Felland-Noord in Haren weer is uitgesteld. De fracties van de Stadspartij en PVV vinden dit een kwalijke zaak. In een persverklaring zeggen zij:”De gemeente Groningen verdient een uitbrander.”

In een eigen analyse leggen ze uit wat er volgens hen aan de hand is: bezuinigingsdrift. Men zegt: “Begin 2020 werd nog hard gewerkt aan het ontwerp en leek de bouw na de zomer te kunnen starten. Dat gaat nu voorlopig niet door als het aan de gemeente Groningen ligt. De gemeente Groningen wil namelijk fors bezuinigen op de kosten, waardoor het plan voor een nieuwe brandweerkazerne aan Felland-Noord onder druk is komen te staan. De nieuwbouw van een brandweerkazerne in Haren is destijds gestopt op last van de provincie vanwege het feit dat er een ARHI-procedure liep. De provincie kon dit besluit nemen omdat Haren onder verscherpt financieel toezicht stond van de provincie, in verband met de op handen zijnde herindeling met Groningen en Ten Boer. Daarom mocht de gemeente Haren van de provincie niet investeren in deze nieuwe brandweerkazerne. Volgens de toenmalige burgemeester van Haren, de heer Pieter van Veen, zou de Harense brandweer in 2020 naar de nieuwe locatie gaan verhuizen. Daar is vooralsnog dus geen sprake van.”

De fracties van de PVV en de Stadspartij hebben hierover schriftelijke vragen gesteld en zeggen dan ook volmondig tegen het College van Burgemeester en Wethouders: “Belofte maakt schuld!”