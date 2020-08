Stolperstein Rijksstraatweg is boven water

Door: Redactie

De vermiste Stolperstein van de Rijksstraatweg 257 is boven water. De uitvoerend aannemer, die de werkzaamheden aan de Rijksstraatweg heeft uitgevoerd (Verkley) reageert op de berichtgeving en heeft de bewoner van het huis vandaag bezocht.

Hij meldde dat de steen wel degelijk eerst is verwijderd en op hun kantoor is neergelegd. Ze zullen de steen binnenkort gaan terugplaatsen. Hierover was kennelijk niet duidelijk gecommuniceerd met de gemeente en met de andere aannemer, BAM. Daarmee lijkt het verhaal een happy-end te krijgen. Inmiddels heeft de gemeente de stenen aan de Oosterweg weer in ere laten herstellen en dat kan dus nu ook worden gemeld aan de Rijksstraatweg in Haren.



De overige berichtgeving op deze homepage is hiermee deels achterhaald. We zullen dit aan deze berichten toevoegen.