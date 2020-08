Studente wil graag kamer huren bij ouderen

Door: Redactie

Indah is één van de kandidaten in het project Samenwonen Jong & Oud. In september gaat zij bewegingswetenschappen studeren aan de Rijksunivesiteit in Groningen.

Daarom zoekt ze een kamer, het liefst bij een gezellige oudere in Haren of omgeving.

Lieke ‘t Hart van Healthy Aging Netwerk (HANNN) zegt: “Ben of ken jij de oudere die een kamer voor Indah beschikbaar heeft? Ze steekt voor haar verhuurder graag de handen uit de mouwen, is sociaal en enthousiast. Naast bewegen (vandaar haar studiekeuze), houdt ze van tekenen en schilderen, dit doet ze al haar hele leven.”

Voor meer info of aanmelden ga naar: https://www.hannn.eu/projecten/samenwonen-jong-oud

Partners in dit project zijn: UMCG – Universitair Medisch Centrum Groningen, University of Groningen, Humanitas, Eensamen en Healthy Ageing Network.

#healthyageing #meergezondejaren #samenwonen #jongenoud #seniorgezocht