Update: Inbrekers Boase moeten kort geleden de winkel hebben geobserveerd

Nieuws:

Door: Redactie

De politie zoekt (met hulp van burgers) nog steeds naar de twee knapen, die in de nacht van maandag op dinsdag hebben ingebroken bij modewinkel Boase in Haren. Er zijn nu aanwijzingen, dat de inbrekers (of hun medeplichtigen) kort geleden in de winkel zijn geweest om te kijken waar de gewenste merken te vinden zouden zijn.

De gestolen merken Para Jumpers en Repeat lagen pas sinds een week in een rek achterin de winkel aan de Kerkstraat. Eerder lagen ze in andere rekken, nabij de kassa. Aangezien de twee inbrekers in een rechte lijn en zonder enige twijfel naar de achterzijde van de zaak liepen, is aan te nemen dat ze precies wisten waar ze moesten zijn. Dat betekent dat er minder dan een week geleden in de winkel moet zijn gespioneerd. Wie heeft na 16 maart in de buurt van de winkel (of in de winkel) personen gezien die in hun gedrag opvielen?

“Dit niet, leg terug”

De doelgerichtheid van de diefstal blijkt ook uit de opgenomen stemmen van de daders. Eén van de twee commandeert de ander: “Dit wel, dat niet, leg terug”, of woorden van gelijke strekking. Intussen blijken door camera’s in het dorp opnamen gemaakt te zijn van kort voor de inbraak. Daarop was de kleine zwarte auto te zien, die schijnbaar doelloos heen en weer reed door het centrum. Ook werd een witte auto gezien, die opvallend vaak heen en weer reed, waarschijnlijk om te zien of de kust veilig was. Wellicht is op camerabeelden later een kenteken te herkennen en dan kunnen de daders waarschijnlijk snel thuis worden opgehaald.

Wie heeft tips voor de politie? Maak de inbrekers zenuwachtig en bel 0900-8844. Of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl.