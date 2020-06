Vallende containers bij laden en lossen Jumbo: bewoners Kroonkampweg houden hun hart vast

Door: Redactie

Vrijdag 26 juni was het weer raak: met veel kabaal vielen enkele rolcontainers van de laadklep van een vrachtwagen (foto) bij Jumbo aan de Kroonkampweg in Haren. De heer J.H.A. Hegeman, secretaris van de Vereniging van Eigenaren (woningen boven Jumbo) trekt aan de bel: “Hier gebeuren straks ongelukken.”

Laten we de situatie van vrijdag 26 juni 14.00 uur maar even als voorbeeld nemen van de grieven van de omwonenden . De foto hieronder laat het zien. Met de tekst van de fotograaf wordt bedoeld, dat de fietser twee minuten na het omvallen passeerde.



In het incident zitten welhaast alle grieven van de buren verpakt. Tegen de eigen regels van Jumbo in wordt hier door twee wagens tegelijk gelost, zodat één voertuig midden op straat zijn vracht moet lossen. Op zo’n moment lopen passanten volgens Hegeman gevaar. Hij zegt: “Als er iets misgaat vallen de containers opzij van de laadklep. Als daar dan iemand fietst of loopt kan dat ernstige gevolgen hebben.” Hegeman toont een foto, waarop is te zien hoe dicht fietsers langs het lossende voertuig moeten rijden, vooral als die midden op de rijbaan staat. Volgens Hegeman speelt dit probleem al jaren en is de vereniging erover in gesprek met de Jumbo. Hij zegt: “De bedrijfsleider is een heel aardige man, die altijd een luisterend oor biedt. Maar tot nu toe hebben we er niets aan gehad. De situaties is onveranderd.”

Altijd bedrijvigheid

Van ‘s ochtends 7.00 tot ‘s avonds 19.00 uur worden er op een dag tientallen wagens gelost en volgens Hegeman gaat het iedere maand wel een keer mis. Dan vallen containers van de laadklep. Bedrijfsleider Ger Pesman van Jumbo (Kroonkampweg) herkent het probleem. Hij zegt: “Het klopt dat er de hele dag bedrijvigheid is. We proberen het proces veilig te laten verlopen door duidelijke regels voor de chauffeurs. Zo mogen er beslist geen twee wagens tegelijk laden of lossen. Ik weet dat dit 26 juni wél is gebeurd en dat betreur ik. Dat had niet gemoeten.” Pesman refereert aan regels, die ook op een felgeel bord op het laadperron staan. Een soort ‘zeven zekerheden van veilig laden en lossen’. Daar staat ook dat er niet op de straat gelost mag worden en dat lawaai (door o.a. radio of motor) moet worden vermeden. “Ik snap heel goed, dat bovenburen op hun balkon soms overlast ondervinden”, zegt Pesman.

Alternatief plan

De Vereniging van Eigenaren zegt een alternatief plan te hebben om het veiligheidsprobleem op te lossen. Men wil van de Kroonkampweg een eenrichtingsweg maken. Dan wil men het laadperron breder zien en er een tunnel van maken, zodat er geen open verbinding meer is met het wegverkeer. Objectief lijkt die optie echter niet realistisch. Enerzijds zadel je dan het verkeer op met omwegen en anderzijds de Jumbo met kostbare bouwkundige aanpassingen. De gemeente zal ook niet snel deze drukke weg veranderen in een eenrichtingsweg. Ger Pesman van Jumbo denkt dan ook aan iets anders: “Wij moeten dit gewoon oplossen door onze interne procedures nog eens te bekijken. Meer en beter toezicht op de chauffeurs, zodat die zich aan de regels houden. Dan kom je een heel eind.” Pesman zegt toe op korte termijn aandacht te geven aan het probleem.