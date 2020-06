Vanaf 15 juni gedurende de zomerperiode Tai Chi in het Boeremapark Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Vanaf 15 juni worden in het Burgemeester Boeremapark wekelijks op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend Tai Chi lessen verzorgd door David Knibbe van Tai Chi Groningen. De lessen starten om 9:30 uur en duren ongeveer drie kwartier. Deelname is geheel gratis!

De afgelopen maanden is goed duidelijk geworden dat een goede gezondheid een kostbaar goed is. Voor een goede gezondheid is voldoende beweging belangrijk. En voldoende beweging is er bij velen als gevolg van de Coronacrisis vaak bij ingeschoten de afgelopen tijd. Ook stoppen veel activiteiten tijdens de zomermaanden. Vooral voor de wat oudere Harenaren is het belangrijk om in deze periode een mogelijkheid te hebben om actief te zijn, bij voorkeur in de buitenlucht. Zo ontstond bij de Stichting Burgemeester Boeremapark het idee om een laagdrempelige buitenactiviteit te organiseren voor met name deze groep: Tai Chi Chuan. En waar zou dat beter kunnen dan in het mooie Boeremapark.

Wat is Tai Chi Chuan

Miljoenen Chinezen staan elke dag vroeg op om thuis, op straat of in een park vloeiende bewegingen te maken. Ze doen aan Tai Chi Chuan en blijven zo geestelijk en lichamelijk in balans. Tai Chi Chuan is een Chinese bewegingsleer waarbij door ronde, vloeiende en harmonieuze bewegingen het lichaam wordt ontwikkeld naar een hoger niveau van gezondheid. Door intensief en nauwkeurig de bewegingen te volgen, wordt geleerd bewust om te gaan met lichaam en geest. Het lichaam wordt opgebouwd naar een staat van innerlijke gezondheid en vele ziekteverschijnselen zullen naar verluid verdwijnen. Oude meesters noemden Tai Chi ook wel de methode voor een gezond, lang en gelukkig leven.

De open Tai Chi Chuan lessen in het Boeremapark worden gegeven door ervaren instructeur David Knibbe.

Coronaproof

De lessen worden in de frisse buitenlucht gegeven in het Burgemeester Boeremapark. Er is voldoende ruimte om de lessen te volgen met inachtneming van tenminste 1,5 meter afstand.

Meedoen?

Deze activiteit wordt met name georganiseerd voor de wat oudere Harenaren (55+), maar iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig en deelname is helemaal gratis. Zorg wel dat je op tijd aanwezig bent om de lessen vanaf het begin te volgen.

Verder is er weinig nodig. Tai Chi Chuan beoefen je in ruime, prettig zittende kleding en met lichte sportschoenen aan je voeten. De bewegingen zijn langzaam en vloeiend. Tai Chi is daarom geschikt voor iedereen.

De lessen worden wekelijks gegeven op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend en starten om 9:30 uur bij de grote Boeremabank in het park.



Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Fondsenbeheer Welzijn Haren, de Stichting Dorpsfonds Haren en de gemeente Groningen.

Voor meer informatie over Tai Chi Chuan in het Boeremapark en de activiteiten van de Stichting Burgemeester Boeremapark bezoek de website: www.boeremapark.